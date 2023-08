Hoekstra vertrekt al voor Brusselse job, Europarlementariër Esther de Lange getipt als zijn opvolger

UPDATECDA’er Wopke Hoekstra stopt al deze week als minister van Buitenlandse Zaken om zich voor te bereiden op zijn nieuwe baan als Eurocommissaris. CDA-Europarlementariër Esther de Lange zou volgens diverse bronnen ‘ in the running zijn’ als potentiële opvolger van Hoekstra.

De Lange geldt als de meest ervaren Nederlandse Europarlementariër en is nu delegatieleider van het CDA - onderdeel van de christendemocratische politieke familie EVP - in Brussel. Als vicefractievoorzitter van de EVP heeft De Lange een sleutelpositie binnen die partij, de christendemocraten vormen de grootste fractie in het Europees Parlement.

De Lange zou zelf ook oren hebben gehad naar de post van Eurocommissaris, maar tot grote verrassing van veel CDA’ers gaat Wopke Hoekstra er met die post vandoor. ,,De Lange is wel in de running, maar of ze het wordt, is nog niet zeker", zegt een ingewijde bij het CDA. Haar naam gaat ook ‘heel hardnekkig rond’ rond op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Knapen niet

Al wordt binnen het departement ook wel gehoopt op een minister met bestuurservaring, aangezien de nieuwe inval-minister op een rijdende trein springt; in oorlogstijd bovendien. Een oudgediende als Ben Knapen bijvoorbeeld, die in kabinet-Rutte I staatssecretaris was op dat departement. En in 2021 sprong de CDA’er na het aftreden van Sigrid Kaag ook in als minister van Buitenlandse Zaken. Knapen (72) zou dit keer echter geen trek hebben, stelde partijgenoot en staatssecretaris Marnix van Rij afgelopen vrijdag op vragen hierover. ,,Ben Knapen geniet volgens mij enorm van de fase waarin hij nu verkeert, hij heeft zijn plicht gedaan.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoekstra zal zo goed als zeker deze week al zijn ontslag indienen, koud een week nadat was uitgelekt dat hij Timmermans opvolgt als Nederlandse Eurocommissaris. Hoekstra's kandidatuur was maar in zeer kleine regeringskring bekend en dat nieuws overviel en ergerde zelfs CDA’ers tot hoog in de partijtop, melden ingewijden: ,,Of hij vriend én vijand verrast heeft, weet ik niet, maar veel CDA-vrienden wisten hier niks van”, meldt een bron.

Hoekstra moet zich opmaken voor een zwaar verhoor in het Europees Parlement. In oktober wordt Hoekstra als kandidaat-commissaris ondervraagd door Europarlementariërs, dat wordt volgens een Haagse bron ‘ouderwets blokken’ (studeren) op het klimaatdossier.

Hoekstra kan de benoeming als Eurocommissaris, alleen nog verknallen als hij bij die hoorzitting een belabberde beurt maakt, schetsen bronnen. De goede voorbereiding is dus cruciaal. Dat is niet te combineren met een ministerschap, stellen ingewijden.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Demissionair Mickey Adriaansens en Liesje Schreinemacher (r) bij het ministerie van Algemene Zaken voor een afrondend overleg over de begroting van volgend jaar. © ANP

Klimaatconferentie

Hoekstra werd deze dinsdag na een gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voorgedragen als nieuwe Eurocommissaris. Hij volgt in die functie Frans Timmermans op die leider is geworden van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks. In november is in Dubai de klimaatconferentie, waar Hoekstra als Eurocommissaris moet onderhandelen over nieuwe klimaatafspraken. Ook daarvoor moet hij zich inwerken en contact leggen met klimaatonderhandelaars uit andere landen.

Het CDA zal vermoedelijk binnenkort de opvolger van Hoekstra bekendmaken, mogelijk komend weekeinde al. Dan komt ook het partijbestuur - de verenigingsraad - bijeen om allerlei besluiten te nemen over de Tweede Kamer- en Europese Verkiezingen.

Liesje Schreinemacher kan sowieso niet maandenlang waarnemen voor Hoekstra. In december neemt

de VVD-politica zwangerschapsverlof op. De VVD kan Schreinemacher dan vervangen, maar mogelijk kan de nieuwe CDA-minister van Buitenlandse Zaken haar ook tijdelijk vervangen. In dat geval zouden ook andere demissionaire ministers in het kabinet sommige taken van Schreinemacher willen overnemen, zoals het leiden van een handelsmissie.