Hoelang kan gedecimeerd links nog wegduiken voor politieke blokvorming?

In de Regentenkamer bij de fractie van GroenLinks spreekt partijleider Jesse Klaver medewerkers toe. Achter de deuren klinkt ingetogen applaus. Het is pijnlijk, erkent Klaver even later. Veel medewerkers zullen hun baan verliezen. Zijn schouders hangen nét iets meer naar beneden dan anders. De formatie die de partij maandenlang minutieus had voorbereid – op alle onderwerpen liggen mapjes klaar – is ver uit beeld.