Hoge Raad: veroordeling voor groepsbelediging door Wilders blijft staan

CORONA Weer stijgt het aantal besmettin­gen, viroloog waarschuwt: ‘denk na over festivals’

4 juli Het aantal besmettingen zit in de lift, de Deltavariant neemt de boel snel over. Virologen manen tot voorzichtigheid, maar in ziekenhuizen is het rustig. Dreigen extra maatregelen? ‘Als dit doorstijgt, moet je serieus over festivals nadenken’.