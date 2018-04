Hoger onderwijs mag zelf bedenken hoe het beter kan

Normaal gesproken staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar vandaag presenteerden ze samen in Amsterdam een akkoord. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, de Vereniging Hogescholen, universiteitskoepel VSNU en studentenorganisaties ISO en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hebben vijf maanden onderhandeld over de besteding van het geld dat vrijkwam door het afschaffen van de basisbeurs.



Die tijd was nodig, zegt Van Engelshoven in haar werkkamer op het ministerie waar ISO-voorzitter Rhea van der Dong en LSVb-voorman Tariq Sewbaransingh ook zijn aangeschoven. ,,Bij de afspraken die hiervoor met het hoger onderwijs werden gemaakt, kon ook geld teruggehaald worden als die niet werden nagekomen. Dat was voor hogescholen en universiteiten een bijna traumatische ervaring. Dat gaan we nu ook niet meer doen, we breken met het rendementsdenken uit het verleden. Maar het duurde even voordat iedereen doorhad: hier waait echt een andere wind.”



Scholen in het hoger onderwijs krijgen nu ‘vertrouwen’, stelt Van Engelshoven. ,,We gaan niet meer zeggen: dit moeten jullie gaan doen.” Hogescholen en universiteiten gaan zelf bedenken wat werkt voor hun eigen school, waardoor die plannen ook per faculteit anders kunnen zijn. De enige eis: het moet in onderwijs worden gestoken. Van der Dong: ,,Zo kan de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld kiezen voor meer psychologen om studenten te begeleiden, terwijl de Hogeschool Inholland plannen maakt om te voorkomen dat studenten uitvallen.”