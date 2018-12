Hogere rente studielening is niet uit te leggen

Studenten gaan meer rente betalen voor hun studielening. Ondanks forse kritiek steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinetsplan om vanaf 2020 de rente te verhogen voor nieuwe studenten. Het idee erachter lijkt logisch: het is nodig om de overheidsfinanciën op orde te houden. Maar wie in de wetsgeschiedenis duikt, ziet dat de logica ver te zoeken is.



Toen VVD, D66, GroenLinks en PvdA in de vorige kabinetsperiode besloten de basisbeurs af te schaffen, waarschuwden tegenstanders voor de negatieve gevolgen. Het zou jongeren afschrikken om te gaan studeren. En het zadelt ze op met een enorme schuldenlast nog voordat ze straks aan hun arbeidzame leven beginnen. De voorstanders blijven echter herhalen dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar is: kinderen van armlastige ouders krijgen nog steeds een beurs en wie wel alles moet lenen, doet dat tegen gunstige aflossingsvoorwaarden. Dat zeggen ze nog steeds, ook nu blijkt dat sinds de afschaffing van de basisbeurs minder kinderen met een havo-diploma naar het hbo gaan. De doorstroom van het vwo naar de universiteit bleef onveranderd. Het CBS constateert een verschil tussen kinderen met rijkere ouders en kinderen met minder rijke ouders. De eerste groep gaat eerder doorstuderen.



Dat probleem wordt niet kleiner als de voorwaarden om te lenen negatiever worden. De gemiddelde studieschuld is straks naar schatting 21 duizend euro. De hogere rente kan een student uitgesmeerd over 35 jaar duizenden euro’s extra kosten. Het is bizar dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) in oktober aan de Tweede Kamer schreef dat de renteverhoging niet nodig is om het stelsel betaalbaar te houden. De 226 miljoen euro die het kabinet er op termijn mee ophaalt, gaat in de algemene pot. Nog bizarder is dat de renteverhoging is bedacht door CDA en ChristenUnie. Die wilden in de formatie de basisbeurs herinvoeren en dat deels betalen met een renteverhoging. Maar de basisbeurs kwam niet terug en de rente gaat wel omhoog. Zo krijgen studenten, nu en straks, dus het slechtste van twee werelden.