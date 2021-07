Hoogleraar Sent knokt mee in voorzittersstrijd PvdA

Dochter van een tienermoeder

Veel fusies mislukken

Over een fusie met GroenLinks is ze voorzichtig. Sent vindt dat aan de leden van de PvdA en GroenLinks. ,,Ik denk dat het om de idealen gaat. De partij is een middel om dat doel te realiseren. En de vraag is hoe je het het best doet. Het zou best kunnen dat dat zo is in een fusie met GroenLinks. Maar we weten ook dat veel fusies mislukken, dus dat moet je zorgvuldig doen. Er moet vertrouwen worden gecreëerd. Ik kan me voorstellen dat er een werkgroep van PvdA’ers en GroenLinksers wordt gevormd. Die gaan verkennen op welke punten we samen kunnen werken en of dat al dan niet tot een fusie leidt.’’



Over de vraag of de PvdA GroenLinks moet blijven vasthouden in de kabinetsformatie zegt Sent: ,,Dat is voor nu de door inhoud gedreven strategie. Dat heb ik ook gedaan met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van GroenLinks. Dat moeten we volhouden. Ik geloof dat het goed is om met meer partners op links samen te werken. Dat doe ik in de senaat ook. Soms voer ik het woord mede namens de SP, soms ook namens GL. Je moet vooral kracht putten uit de brede linkse samenwerking.’’



