Hugo de Jonge: 'Als je je niet vaccineert, raak je zeer waarschijnlijk vroeg of laat besmet’

Hugo de Jonge heeft weinig talent voor somberen of twijfelen. Als demissionair minister van Volksgezondheid (CDA) in de lastigste en ‘hopelijk laatste’ fase van de coronabestrijding, vindt hij vrijwel overal tegenliggers op zijn weg.



Burgemeesters die even dreigden om de handhaving van de nieuwste QR-regels te weigeren, horeca-ondernemers die de kont tegen de krib gooien, een Tweede Kamer waarin de steun afbrokkelt en zorgwekkender: een flink dalend vertrouwen bij Nederlanders in de corona-aanpak.