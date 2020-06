Hugo de Jonge wil CDA-lijsttrekker én premier worden

Waarom zou u een goede CDA-lijsttrekker zijn?

,,De afgelopen maanden hebben mij extra gemotiveerd. We hebben een bizarre tijd achter de rug. De crisis heeft ons hard geraakt. Mensen zijn onzeker en er ligt veel werk. We hebben een moeilijke tijd voor de boeg. Juist dan moet je verantwoordelijkheid willen dragen. In die traditie ben ik grootgebracht en die past ook bij het CDA.”



Er wordt van u gezegd dat u zo gretig bent. Herkent u zich daarin?

,,Nee.”



Dat is een kort antwoord.

,,Ik houd van aanpakken, mouwen opstropen en aan de slag. Mijn eerste taak nu is het aanpakken van de coronacrisis. Dat doe ik vol overgave, daar stort ik me helemaal in.”



Niet gretig maar gedreven?

,,Gedreven ben ik zeker.”

Quote Wopke maakt een andere afweging dan ik. Juist nu wil ik graag verantwoor­de­lijk­heid oppakken. Hugo de Jonge

Bent u opgelucht dat Wopke Hoekstra heeft bedankt?

,,Nee. Ieder maakt zijn eigen afweging. De partij heeft er bewust voor gekozen kandidaten te pressen om zich te melden voor het lijsttrekkerschap. Wopke maakt een andere afweging dan ik. Juist nu wil ik graag verantwoordelijkheid oppakken.”



Hoekstra noemt zichzelf meer bestuurder dan politicus.

,,Ik ben het allebei. Dat kan ook niet anders in dit vak.”



Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wopke Hoekstra kwam tot de conclusie dat hij meer bestuurder dan politicus was. Hugo de Jonge zegt dat hij het allebei is. ,,Dat kan ook niet anders in dit vak.” © ANP

Welk speerpunt mag niet in het CDA-verkiezingsprogramma ontbreken?

,,De zorg natuurlijk. De crisis laat zien dat zorg hét fundament is. Toen alles stilviel, lieten de mensen die in de zorg werken een enorme toewijding zien. En je zag ook de zorg in de samenleving. Mensen gingen even op bezoek bij de buurman, om te zien hoe het ging, of er nog een boodschap kon worden gedaan. Die zorg voor elkaar hebben we kennelijk in ons als het moeilijk is. Daar zal het in ons programma zeker over gaan. Maar het gaat ook om een sterke economie. Veel ondernemers zijn onzeker. We proberen er voor hen te zijn, moeten hen door deze crisis heen helpen.”



Sybrand Buma omarmde de ‘boze burger’, die volgens hem de gewone Nederlander zou zijn. Vindt u dat ook?

,,Ik zie gewone zorgen van gewone mensen. Veel mensen zijn onzeker. Onzekerheid kan aanjager zijn van polarisatie. Ik omarm de ondernemende burger, de enthousiaste burger, maar ook zij die onzeker, boos en verdrietig zijn. We hebben met elkaar een weg zien te banen naar de toekomst.”



Quote Migratie is een belangrij­ke reden van zorgen die mensen hebben. Daar heeft het politieke midden zich júist over uit spreken. Hugo de Jonge

Het CDA voert bij de verkiezingen vaak campagne met rechtse thema’s, zoals migratie en veiligheid. Gaat u dat ook doen?

,,Het CDA is een middenpartij. Daar sta ik voor. We moeten kloven overbruggen en verschillen bij elkaar brengen. Op de flanken worden de zorgen van mensen uitvergroot en gebruikt voor politiek gewin. Zij bieden geen oplossingen. Migratie is een belangrijke reden van zorgen die mensen hebben. Daar heeft het politieke midden zich júist over uit spreken.”



Het CDA trekt veel kiezers op het platteland, maar weinig in de stad. Laat de partij haar oren te veel hangen naar boeren en buitenlui?

,,Het CDA is een brede volkspartij, en dus hebben wij ook een sterkere electorale positie op te bouwen in de stad. Polarisatie leidt juist tot problemen in de stad. Wij hebben daar een verhaal te vertellen. Ik wil werken aan verdere verbreding van het CDA. Daar zijn we de laatste jaren onvoldoende in geslaagd.”



Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het CDA trok onder Sybrand Buma veel kiezers op het platteland, maar scoorde slecht in de steden. Dat moet anders, vindt De Jonge. © ANP

Dat zegt u ook omdat u uit Rotterdam komt?

,,Absoluut. Ik hou van die stad.”



Mocht u lijsttrekker worden, bent u dan ook automatisch de premierskandidaat namens het CDA?

,,Ja, het CDA heeft een leidende rol te spelen. En dus ben je als lijsttrekker daarmee zeker kandidaat. Maar eerst moeten we aan het werk, bouwen aan het CDA.”



De VVD staat in de peilingen op een straatlengte voorsprong. Is Rutte te verslaan?

,,Nou ja, ik heb Rutte ook weleens verteld over de Annie Schreijer-doctrine, kent u die? Zij zei: na een zomer of drie wil je weleens een nieuwe zomerjurk. Zo gaat het ook met premiers.”



Annie Schreijer is een verklaard Wopke-fan.

,,Dan moeten we maar eens een kop koffie drinken.”



Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Jonge wil VVD-leider Mark Rutte opvolgen als premier. © ANP

Ziet u een toekomstige rol weggelegd voor Wopke Hoekstra?

,,Natuurlijk. Het CDA run je niet in je eentje.”