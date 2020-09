Huilende Grapperhaus treedt niet zelf af om rel rond bruiloft

video Coalitie wil zélf zorgcadeau uitpakken met Prinsjes­dag

19 augustus De coalitiepartijen gaan in aanloop naar Prinsjesdag met het kabinet om tafel om te kijken of er toch ruimte is om zorgpersoneel beter te waarderen. De zoveelste poging van de oppositie om structureel extra salaris in de zorg af te dwingen, strandde vandaag in de Tweede Kamer.