Idee kabinet: voortaan ook celstraffen waarbij je overdag naar buiten mag

Het is één van de ‘kansen’ die minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) ziet om ‘slimmer’ te straffen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Zelf zal hij, nu het kabinet is gevallen, weinig werk meer kunnen maken van de plannen. Des te saillant is het daarom dat de brief nu juist komt: zijn collega-minister op het ministerie van Justitie, Dilan Yesilgöz (VVD), is veel strenger op dit vlak en wil de komende tijd de verkiezingsstrijd aan als leider van haar partij.

Volledig scherm Op het ministerie van Justitie vertegenwoordigen ministers Franc Weerwind en Dilan Yesilgöz verschillende stromingen op het gebied van straffen. © ROBIN UTRECHT Op het ministerie van Justitie vertegenwoordigen Weerwind en Yesilgöz verschillende stromingen op het gebied van straffen. Yesilgöz probeerde vergeefs het taakstrafverbod uit te breiden, terwijl Weerwind taakstraffen juist vaker opgelegd wil hebben. Kabinetsadviseurs zoals de reclassering pleiten daarvoor op basis van onderzoek: er zijn aanwijzingen dat criminelen na een celstraf juist vaker weer in de fout gaan dan na een alternatieve.

Met die adviezen in de hand vroeg D66-Kamerlid Joost Sneller de minister te onderzoeken hoe vaker ‘op maat’ gestraft kan worden. Weerwind schrijft nu dat straffen ‘op maat’, ‘zorgt voor een veiliger Nederland’. ,,Het voorkomt recidive.’’ Volgens hem liggen er ‘bouwstenen’ waarmee een volgend kabinet aan de slag moet.

Volledig scherm Yesilgöz probeerde vergeefs het taakstrafverbod uit te breiden, terwijl Weerwind taakstraffen juist vaker opgelegd wil hebben. © ANP Weerwind pleit naast de half-open gevangenisstraffen, ook voor de aanpassing van taakstraffen: bijvoorbeeld dat het een opstapje naar werk kan zijn. Ook wil hij rechters verleiden vaker taakstraffen op te leggen daar het maximaal aantal uren, nu nog 240, te verhogen. En Weerwind wil het mogelijk maken voor rechters deze juist vaker op te leggen, nu kan dat niet als de crimineel in de vijf jaar ervoor is veroordeeld voor een soortgelijk misdrijf.

Weerwind maakt de ideeën de komende tijd nog concreter, maar waarschuwt wel: het is aan een volgend kabinet.

D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller is blij met de stap. ,,Ik hoop dat we ons in Nederland niet langer blindstaren op vergelding, maar Nederland ook echt veiliger gaan maken door slimmer te straffen.”

Maar of iedereen gelukkig is met het ‘afscheidscadeau’ van Weerwind? Mocht VVD terugkeren in een volgend kabinet, zou het weer op het bordje van Yesilgöz kunnen komen te liggen.

