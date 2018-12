‘Ik sta weer met m’n poten in de klei’

Burgemeester Roemer komt met uitgestoken hand aangelopen. ,,Leuk jullie hier eens te mogen verwelkomen, zo ver van de Randstad!'' In het raadhuis van de gemeente Heerlen hangt een T-shirt met de tekst 'Refugees are welcome here!' Heerlen landelijk op de kaart zetten en stadsvernieuwing, dat zijn nu dossiers waar de SP-politicus druk mee is. Zo heeft zijn landelijke politieke carrière, die vorig jaar plotsklaps eindigde, een vervolg gekregen in de regio.