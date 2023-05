Immigratiedienst kan aantal asielaanvragen niet meer aan, wil ‘fundamenteel andere keuzes’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan het hoge aantal asielaanvragen niet meer aan. Volgens de dienst zijn ‘fundamenteel andere keuzes’ in het migratiebeleid nodig. ‘De grens van wat de IND aankan, komt in zicht.’

Dat schrijft IND-directeur Rhodia Maas in het voorwoord van de Stand van de Uitvoering, een soort jaarverslag waarin de dienst de uitdagingen van het werk beschrijft. De conclusie: het ‘knelt aan alle kanten’. Het aantal asielaanvragen neemt toe, maar ook het aantal buitenlandse studenten en arbeidsmigranten waarover de IND moet beslissen. Er ligt volgens Maas ‘te veel werk’ op het bord van de IND.

Ook wordt dat werk steeds ingewikkelder, omdat mensen telkens opnieuw ‘kansloze aanvragen’ indienen om hun verblijf in Nederland te rekken en beslissingen steeds uitgebreider moeten worden onderbouwd, bijvoorbeeld onder druk van uitspraken van de rechter. De dossiers waarmee de IND’er werken worden zo steeds dikker en kosten ook meer tijd. Tegelijkertijd wil de IND ‘de tijd kunnen nemen’ om te luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ van iemand die asielaanvraag, maar voelt de dienst ook de druk om snel duidelijkheid te geven. Maas: ‘Een onmogelijke spagaat.’

De achterstanden lopen door het hoge aantal aanvragen snel op, waardoor asielzoekers steeds langer moeten wachten voor ze horen of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. De afgelopen tijd demonstreerden asielzoekers op meerdere plekken in Nederland tegen deze lange wachttijd. Duizenden van hen wachten al langer dan de maximale termijn van 15 maanden. Het IND verwacht dat het aantal dwangsommen dat zij krijgt opgelegd tot eind 2024 ‘flink oploopt’.

Maas noemt die lange onzekerheid ‘afschuwelijk’, maar wijst er ook op dat haar collega’s tot nu toe over méér aanvragen beslissen dan de 22.000 die het kabinet hen vooraf als opdracht meegaf. Maar daarmee worden de achterstanden niet ingelopen. Ter vergelijking: het afgelopen jaar kreeg de IND zo’n 40.000 aanvragen binnen en werden een kleine 27.000 afgedaan.

De IND wijst erop dat er al langere tijd veel meer asielaanvragen binnenkomen dan waar de dienst op is ingericht. Uit de nieuwste cijfers bleek vorige maand dat het kabinet dit jaar in totaal ruim 70.000 asielzoekers verwacht. Ook als IND’ers zich een slag in de rondte werken, is dat volgens bronnen alleen te bolwerken als dienst zou verdubbelen. Daarvoor zijn mensen noch euro’s beschikbaar.

Niet meebewegen

Ook ziet de IND zelf zo’n grote groei niet als dé oplossing. ,,Want hoe groot moeten we dan worden?", vraagt Maas zich af. ,,We moeten accepteren dat de IND niet kan meebewegen met het fluctuerende aantal aanvragen.”

De IND vindt dat het beleid anders moet en wijst naar de politiek. Zo wil de dienst met het ministerie andere afspraken maken over hoeveel aanvragen zij moeten verwerken, en hoeveel geld en medewerkers daarbij horen. Nu krijgt de IND dat elk jaar te horen over hoeveel aanvragen zij moeten beslissen. Dat is ‘veel te kort’ en moet naar ‘minimaal vijf jaar’.

Ook moet het eenvoudiger worden om over asielaanvragen te beslissen, vindt de IND, met betere regie en planbaarheid door bijvoorbeeld te werken met een afspraken-app in plaats van de huidige rijen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) wil echter dat de IND meer naar het individu gaat kijken in plaats van naar een groep, bijvoorbeeld Turken of Syriërs, in de hoop dat dan minder asielvragen worden goedgekeurd. Nederland keurt namelijk in vergelijking met de ons omringende landen méér asielaanvragen goed. Zo’n individuele aanpak zou echter meer werk betekenen voor de IND.

Het kabinet werkt al geruime tijd aan zowel een ‘fundamentele heroriëntatie’ van het asielbeleid als aan een plan om ‘grip’ te krijgen op migratie in z’n geheel. Daarin wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de Europese Unie. Daar wordt met de lidstaten gesproken over een nieuw migratiepact. IND-directeur Maas is ‘bezorgd over de uitvoerbaarheid’ van de plannen die nu op tafel liggen. Die voorstellen zouden haar dienst met extra werk opzadelen.

