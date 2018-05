In Limburg zijn de tomaten gaar

Een ex-Statenlid: ,,Toen we merkten dat zowel de gedeputeerde als onze fractievoorzitter zo onder druk werden gezet vanuit de landelijke top, dachten vijf leden: We kappen ermee.'' Ook Prevoo stapte op, met de woorden: ,,Als je van mening bent dat een kapitein het schip op de klippen laat lopen, moet je je conclusies trekken.''



Zo werd, tot verbijstering van de SP-top, de afgelopen dagen weer een landelijke draai gegeven aan een provinciale kwestie. ,,Een Limburgse aangelegenheid wordt nu gebracht als een koersdiscussie'', ziet partijsecretaris Lieke Smits. ,,Dat is onzin.''



De SP had vaker te maken met verzet tegen de koers, zowel vanuit de landelijke fractie als vanuit lokale SP'ers. Sommige leden vinden dat de partijtop te activistisch is en te veel aanstuurt op een partij die louter wil demonstreren. Dat zou besturen lastig maken. ,,We voeren in tientallen steden onderhandelingen om lokaal te gaan besturen. Als we genoeg kunnen binnenhalen, dan willen we dat ook. Daar is niets aan veranderd, de afgelopen jaren'', pareert Smits.