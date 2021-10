Informateur Koolmees: ‘Deze formatie wordt een experiment’

,,Het wordt ongetwijfeld pionieren’’, zegt Remkes vanochtend bij de eerste persconferentie van de nieuwe informateurs. ,,De formatiebesprekingen worden op een nieuwe leest geschoeid. Daarom komt er ook een nader moment waarop we ons met andere fracties verstaan dan de vier onderhandelende fracties.’’ Daarmee hint Remkes erop dat ook partijen als PvdA en GroenLinks nog eens mogen meepraten. Het is niet zeker of die partijen op de uitnodiging zullen ingaan.

Quote Het zit niet vast op 16, 17 of 19 pagina’s informateur Johan Remkes De informateurs willen een ‘beknopt regeerakkoord’, waarna nieuw te benoemen ministers de vrije hand krijgen in een ‘regeerprogramma’. ,,Het zit niet vast op 16, 17 of 19 pagina’s’’, zegt Remkes over een regeerakkoord. ,,Het zal veel vragen van partijen om invulling te geven aan een beknopt regeerakkoord’’, denkt hij wel.



CDA-leider Wopke Hoekstra, die vanochtend al bij de informateurs op bezoek is geweest, is positief over een dun regeerakkoord. ,,Mijn sterke indruk is dat er bij alle partijen de behoefte is om snel te werken’’, zegt Hoekstra ook. ,,Er ligt een groot aantal thema’s op tafel, we kennen allemaal het lijstje. Problemen met de volkshuisvesting, stikstof, klimaat, ondermijning, onderwijs, een nieuwe bestuurscultuur. Daar zullen we het over moeten hebben. Dat moet met grote voortvarendheid gebeuren.’’

‘Binnen zes weken een kabinet’

Binnen VVD en CDA wordt ingeschat dat er binnen zes weken een nieuw kabinet is. Al kan het volgens D66 en ChristenUnie ook nog mislukken. Vandaag beginnen de gesprekken.

De Tweede Kamer gaf gisteravond groen licht voor onderhandelingen over een nieuw kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vandaag komen de onderhandelaars voor het eerst bij elkaar. Vanochtend kwam CDA-leider Hoekstra als eerste langs bij Remkes en Koolmees. Vanmiddag melden ook Segers (ChristenUnie), Kaag (D66) en Hermans (VVD) zich. Vanavond zitten Kaag, Hoekstra, Segers én VVD-leider Rutte samen bij elkaar. Rutte is dan terug van een EU-top in Slovenië.

Volledig scherm Informateur Wouter Koolmees bij aankomst bij Het Logement in Den Haag voor gesprekken met de onderhandelaars van CDA, ChristenUnie, VVD en CDA. © ANP

Medisch-ethisch

Na ruim zes maanden stilstand kan het nu opeens snel gaan. Informateur Johan Remkes bespeurt ‘de wil om tempo te maken’, al wilde hij gisteravond in het debat over de formatie niet speculeren over een datum. Heet hangijzer blijft wel of D66 en ChristenUnie het eens kunnen worden over medisch-ethische onderwerpen.

In het debat zei partijleider Sigrid Kaag dat zij in een nieuw kabinet ‘voortgang’ wil maken. Haar partij heeft een initiatiefwet voltooid leven in de maak en wil verruiming van de embryowet. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat als een wet is aangenomen, daar ook uitvoering aan wordt gegeven”, zegt Kaag, die in feite zegt dat zij niet wil dat de ChristenUnie de uitvoering van aangenomen wetten gaat blokkeren.

Clash onvermijdelijk

Daarmee lijkt een clash met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers onvermijdelijk. Segers is fel gekant tegen bijvoorbeeld de voltooid leven-wet van D66: daarover heeft hij in het verleden gezegd dat bewindslieden van zijn partij zo’n wet niet zullen uitvoeren.

,,Mijn partij is potentieel kwetsbaar’', zei Segers gisteren. ,,Je kunt niet zeggen: alles is een vrije kwestie. Maar ook niet: niets is een vrije kwestie, we gaan alles dichtregelen. We gaan erover praten. Of we eruit komen, gaan we zien.’' Ook Kaag is voorzichtig: ,,Het zal niet makkelijk worden. En het is ook niet zeker of het lukt.’’

