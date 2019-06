Inspectie: 800 glasbakken extra op straat om recycling te stimuleren

Het is de ILT menens. Ieder procentpunt dat het recyclingspercentage van glas nu nog daalt, kost het de bedrijven 1,5 miljoen euro. Verder dienen ze meerdere onderzoeken uit te voeren: naar goed en slecht presterende gemeenten, naar de aanwezigheid van verpakkingsglas in restafval en naar mogelijke prikkels voor burgers om glazen verpakkingen via de bak in te leveren.



Eerder besloot de Inspectie Leefomgeving en Transport nog geen sancties te zetten op het alsmaar missen van de doelstelling, maar de Raad van State greep in op die beslissing.