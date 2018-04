Inspectie slaat alarm: onderwijs glijdt af

,,Zorgelijk, maar niet heel verrassend'', reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,We staan voor flinke uitdagingen: een tekort aan bekostiging en een groeiend lerarentekort door te lage salarissen. Scholen worstelen met een overladen lesprogramma en hun bordje wordt alsmaar verder vol geschept. Ondanks dat, moeten we ook naar onszelf kijken wat we beter moeten doen. Scherper focus aanbrengen, goed zicht hebben op de eigen kwaliteit, en daarover verantwoording willen afleggen, hoort daarbij.''



Werkgeversorganisatie VO-raad is een hele andere mening toegedaan. De conclusies van de inspectie zijn 'eenzijdig en daarmee onterecht', meent voorzitter Paul Rosenmöller: ,,Wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het VO, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt''. De VO-raad is het wel eens met de inspectie dat kansengelijkheid blijvend aandacht vraagt in het onderwijs.



Slob wil zo snel mogelijk met de PO- en VO-Raad om tafel om te kijken hoe het nu verder moet. ‘Er wordt veel gevraagd van scholen en we mogen ze niet in de kou laten staan.’