Het Internationale Strafhof in Den Haag krijgt dankzij een succesvolle lobby van Nederland en het Verenigd Koninkrijk miljoenen aan extra steun om oorlogsmisdaden in Oekraïne aan het licht te brengen.

Tientallen landen hebben tijdens een congres in Londen voldaan aan het verzoek van de aanklager van het Internationale Strafhof in Den Haag om in de buidel te tasten om het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne naar een hoger niveau te tillen. Nederland, één van de belangrijkste geldschieters, draagt net als het VK 1 miljoen euro bij om de daders op termijn in de beklaagdenbank te krijgen.

Het congres, georganiseerd door minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en haar Britse collega Dominic Raab, gaf daarmee enkele dagen na het uitgevaardigde arrestatiebevel voor de Russische president Vladimir Poetin een krachtig signaal van eendracht, exact waar Yesilgöz op uit was. ,,Afgelopen jaar verenigden we ons”, vertelde de politica. ,,Het is cruciaal dat je niet uiteenvalt. Dat is gelukt.’’

Voortouw nemen

Raab, in het begin van zijn loopbaan advocaat bij het Internationale Strafhof (ICC), geldt als een expert op het gebied van het bestrijden van oorlogsmisdaden. Bovendien wil het VK, zoals hij aangaf, laten zien op het wereldtoneel ‘een positieve kracht’ te zijn. Yesilgöz ontmoette hem vorig jaar in Den Haag op de Britse ambassade in het bijzijn van de Oekraïense minister van Justitie. Afgesproken werd het voortouw te nemen in het verstevigen van het ICC.

De samenkomst in Londen moest, na krachtig voorwerk van Yesilgöz en Raab, een hamerstuk worden. Nederland had een invloedrijke stem, ingegeven door de aanzienlijke militaire steun aan Oekraïne en het zenden van rechercheteams om bewijsmateriaal van wantoestanden te vergaren. Yesilgöz: ,,Het was heel belangrijk dat we hier niet alleen onze steun uitspreken, maar ook leveren.’’



Lees verder onder de foto

Op de Russische tv werd gedreigd met een nucleaire aanval naar aanleiding van Poetins arrestatiebevel (video):

Achter de schermen werkt het ICC sinds de invasie van Oekraïne door Rusland aan het verzamelen van bewijs. Om de tienduizenden mogelijke gevallen in kaart te brengen is haast geboden. En, zo liet Yesilgöz weten, geld, middelen en expertise. ,,Het is essentieel dat de verhalen van de slachtoffers niet verloren gaan. En dat het ICC daarvan op de hoogte is om de daders te kunnen vinden.’’

Spijkers met koppen geslagen

De Britse en Nederlandse delegaties lobbyden daarom voor het opzetten van een kantoor van het ICC in Oekraïne. Die opzet slaagde: voor het weekeinde wordt een akkoord daarover ondertekend. De snelheid van handelen was onderdeel van de smeekbede van Karim Khan van het ICC. Er moesten in Lancaster House, gelegen vlak bij Buckingham Palace, spijkers met koppen geslagen worden.

Aan die opdracht voldeden de aanwezige delegaties volgens Yesilgöz, al tastte niet iedereen even diep in de buidel. ,,In de afgelopen uren heb ik het standpunt van ongeveer veertig landen gehoord. Ze blijven extraatjes geven daar we ze kunnen.’’ Daarmee doelde ze op mankracht, technologische ondersteuning en losse donaties. ,,We kunnen met een tevreden gevoel naar huis gaan.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky dankte in een vooraf opgenomen boodschap de inzet van het congres, Nederland en het VK in het bijzonder. ,,Dit gaat het internationale recht aanzienlijk versterken”, gaf hij aan. ,,Ik dank jullie allen van harte.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: