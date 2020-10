Interne ‘twijfel’ of Baudet leider FvD moet zijn

Een prominent lid van Forum voor Democratie heeft openlijke ‘twijfel’ of Thierry Baudet wel de lijsttrekker moet zijn van de partij bij de komende verkiezingen. Er moet bovendien snel een lijsttrekkerverkiezing komen, schrijft Rutger van den Noort in een opiniestuk .

Binnen de partij van Baudet gist het al langer, onder meer omdat partijleden zich inlaten met complotdenkers die de ernst van het coronavirus ontkennen. In de peilingen is de wind ook uit de zeilen: de partij zou nu nog goed zijn voor 5 tot 10 zetels, de helft van voorheen.

Volgens Van der Noort is dat ‘nog steeds een mooie groei ten opzichte van de huidige twee’. ,,Maar die sluit totaal niet aan bij de eerdere ambities en vult niet het electorale gat dat aanwezig is in Nederland.” De Amersfoortse Van der Noort is publicist en roert zich, onder meer via Twitter, vaak in het debat over koers van zijn partij.

Hij laat doorschemeren dat de toon van Baudet naar andere partijen de groei van Forum in de weg zou kunnen zitten. De ‘kritiek op het beleid mag best snoeihard zijn’, maar ‘het uitgangspunt moet wel respect zijn voor andere politici’. ,,Nederland is een coalitieland en het gaat niet werken om weliswaar heel erg gelijk te hebben, maar geen lijntjes naar andere partijen te hebben om uiteindelijk in een coalitie je agenda, of een deel daarvan te kunnen uitvoeren.”

Twijfel

Van den Noort: ,,Bij mij begint de twijfel toe te slaan of Thierry Baudet de beste persoon is om dit in het huidige politieke landschap te bereiken.” Hij noemt ook Annabel Nanninga, Joost Eerdmans en Rob Roos als mogelijke kandidaten.

Hij roept daarom op tot een ‘fatsoenlijke’ verkiezing van de lijsttrekker. ,,Dit zou een half jaar geleden min of meer een formaliteit zijn geweest, want Thierry Baudet zou dan met DDR-achtige uitslagen opnieuw tot politiek leider zijn gekroond. Maar nu zou de uitkomst van een ledenraadpleging wel eens anders kunnen uitvallen, gezien de stevige neerwaartse trend in de peilingen.”

Volgens het huishoudelijk reglement kiest Forum tijdens een algemene ledenvergadering een lijsttrekker na voordracht van het bestuur, waar Baudet overigens zelf in zit.

De partij oogst de laatste weken steeds vaker intern kritiek, wat eerder bij de partij ondenkbaar was. In een aflevering van het eigen Forum Journaal maakte bijvoorbeeld virusontkenner en rapper Tisjeboy Jay zijn opwachting. Forum-raadslid Annabel Nanninga noemde het daarop ‘niet handig’ om ‘iemand die ongetwijfeld goed kan rappen en influencen iets van corona te laten vinden’.

Volledig scherm Thierry Baudet spreekt demonstranten toe op het Binnenhof die protesteerden tegen de coronawet. Baudet liet verstek gaan bij het debat, maar kwam wel naar buiten om het woord te richten tot de demonstranten. © EPA

