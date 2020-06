Jesse Jackson in brief aan Mark Rutte: stop met Zwarte Piet

Jackson reageert op de recente verklaring van Rutte dat hij anders is gaan denken over Zwarte Piet. ,,Zwarte Piet is niet racistisch, maar ik begrijp de pijn’’, zei de premier eerder deze maand.



Ongepast, is het oordeel van Jackson over de opmerking dat de figuur niet racistisch zou zijn. ,,Zwarte Piet kan niet los worden gezien van de zeer kwetsende traditie van blackface in de Verenigde Staten’’, trekt de dominee een vergelijking met zijn land.