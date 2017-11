Jesse Klaver moet GroenLinks weer in beweging krijgen

De aankondiging is alvast ronkend: op de meetup (GroenLinks-speak voor partijbijeenkomst) van vanavond gaat partijleider Jesse Klaver een ‘belangrijke, richtinggevende speech’ geven over de koers van GroenLinks. Dat schept verwachtingen. Ingewijden zeggen dat het ‘helemaal anders’ wordt; aan de nieuwe strategie is sinds de zomer gewerkt.



Klaver moet ook wel wat. De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Nu de PvdA in gruzelementen ligt, hoopt GroenLinks in ‘linkse’ bolwerken als Amsterdam en Utrecht de grootste te worden.



De lokale GroenLinksers hopen mee te liften op de populariteit van hun voorman. Dankzij een campagnemachine, met Jesse Klaver zelf als middelpunt, groeide GroenLinks van vier naar een record van veertien zetels. Maar de partij had op meer gehoopt én gerekend.