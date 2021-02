Jet Bussemaker: Jongeren betalen hoogste prijs, grote consequenties op langere termijn

Vaccinatievertraging De Jonge belooft: Komende weken trekken we been écht bij met coronaprik­ken

29 januari Corona-minister Hugo de Jonge belooft dat Nederland binnen een maand de achterstanden met de coronavaccinaties zal hebben ingelopen. Nu bungelt ons land nog onderaan de Europese lijstjes. De Jonge ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer en ook in de coalitie is men klaar met het trage verloop van de vaccinaties. In een uitgebreide reactie laat De Jonge weten: ,,Het gaat maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie.”