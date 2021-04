Jetten reageert nadat video met Klaver viraal gaat op TikTok: 'Laat het Jolein maar niet horen’

VideoHet is een ongewoon gezicht: politici op TikTok. Normaal zie je er dansende tieners en grappige filmpjes. Nu is het omgetoverd tot een plek waar twee politici het middelpunt zijn. Kamerleden Jesse Klaver (Groenlinks) en Rob Jetten (D66) worden er sinds kort gezien als hét Haagse droomkoppel. Waarom? ,,Veelbetekenende blikken”, aldus de speurende TikTokkers zelf. Het bewijs van deze blikken delen ze maar al te graag op het platform zelf.

Zo werd de hashtag #Resse geboren. Inmiddels kan het koppel op vele enthousiastelingen rekenen. Een gebruiker reageert: ‘Jammer dat Jesse getrouwd is, want dit is echt een droomkoppel.’ Ook kan de knipoog van het D66-kamerlid op veel reacties rekenen: ‘Wow, wat is die smooth’ is een veelgehoorde reactie. ‘Ik had niet verwacht dit ooit te durven zeggen, maar Jesse dump die vrouw van je en ga ervoor’, besluit een hoopvol persoon in de reacties.

Een probleem

Er is één probleem voor de fans van #Resse: Klaver is getrouwd met Jolein, de moeder van zijn drie kinderen. Een officiële relatie zal voorlopig dus op zich laten wachten. Klaver en Jetten kunnen er zelf wel om lachen. Zo plaatste Rob Jetten eerder het volgende in zijn Instagram Stories: ‘Jesse, laat het Jolein maar niet horen.’ Klaver reageert op zijn beurt: ‘Ik ontken alles 👀’.

Het feit dat de twee zelf reageren, zorgt in ieder geval voor veel positieve reacties. Zo zegt iemand: ‘Rob heeft het op zijn Insta geplaatst, omg!’ en reageert een ander dolenthousiast: ‘Ze hebben er beiden op gereageerd hahaha’.

Viral

Ondanks de taalbarrière gaat de hashtag niet alleen viral in Nederland. Ook in het buitenland is #Resse een ding. Verschillende Britten, Amerikanen en TikTokkers uit andere landen posten hun eigen #Resse-video’s. Met ‘Resse gaat internationaal!’ en ‘Namens de leden van de Staten-Generaal heten wij u welkom’, reageren veel Nederlanders onder de video’s. Waar een klein landje maar weer groot in kan zijn.

