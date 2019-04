Johan Witteveen (1921-2019): de man die Nederland de btw gaf

Witteveen was een kundig en internationaal gewaardeerd econoom en de vader van de btw en de onroerendgoedbelasting, later omgedoopt tot ozb. Desondanks kreeg de VVD’er, die dinsdag op 97-jarige leeftijd overleed, in Nederland vooral bekendheid door zijn onalledaagse religieuze overtuiging: hij was soefist.