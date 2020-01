Jonge arts wil een gooi doen naar lijsttrekkerschap van GroenLinks

De basisarts, die momenteel promoveert aan het VU Medisch Centrum, is sinds 2017 lid van GroenLinks. Op haar website is te lezen dat Röttgering zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en met haar kandidatuur het debat binnen de partij ‘groen wil maken’. Zelf erkent ze dat de kans om lijsttrekker te worden klein is. ,,Maar de kans om de koers binnen GroenLinks aan te passen is groot.” Ze wil daarbij vooral ‘de discussie aanwakkeren’.

,,Ik houd me elke dag bezig met de gezondheid van Nederland”, schrijft Röttgering. ,,Maar ik kan er niet meer omheen dat als ik daadwerkelijk om het belang van mijn patiënten geef, er maar één relevant thema is: de klimaat- en ecologische crisis waar we ons nu in bevinden. Dat is de grootste bedreiging voor een gezonde en veilige toekomst.”

Snel klimaatneutraal

Daarom wil zij dat Nederland al in 2030 volledig klimaatneutraal is, veel sneller dan de ‘uiterlijk 2050' waar GroenLinks in het laatste verkiezingsprogramma over rept. Röttgering stelt daarvoor ‘een Nederlandse versie van de Green New Deal voor’, het milieuplan waar de Amerikaanse linkse politica Alexandria Ocasio-Cortez het initiatief voor nam.