Jorritsma herinnert zich niet alles, maar weet wel: ‘Zelf aantonen mijnbouwschade was in belang burger’

Dat gedupeerden van gas- of oliewinning jarenlang zelf moesten bewijzen dat ze schade aan hun huis hadden was in het belang van die burgers zelf. Dat verklaarde oud-minister Annemarie Jorritsma vanmiddag tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Jorritsma werd vanmiddag als eerste politicus door de commissie aan de tand gevoeld. De oud-minister van Economische Zaken was tussen 1998 en 2002 als minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor het gasdossier. Ze waarschuwde aan het begin van haar verhoor dat die periode al lang geleden is en zei tijdens de sessie regelmatig dat ze zich bepaalde zaken niet meer kon herinneren.



Toch was Jorritsma over zeker één ding helder: als de bewijslast voor mijnbouwschade destijds niet bij burgers maar bij bedrijven zoals de NAM had gelegen, dan waren burgers daar niet mee geholpen geweest. ,,Ik was daar tegen. Dan zou alles bij de rechter zijn gekomen en daar was de burger niet beter mee uit geweest.” Dergelijke bedrijven hebben namelijk heel diepe zakken om advocaten te betalen en procedures zouden jarenlang zijn opgerekt, vreesde ze.

Quote Ik heb geprobeerd burgers te helpen zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen

Jorritsma koos er destijds voor gedupeerden in eerste instantie de schade te laten verhalen bij het mijnbouwbedrijf zelf. Als dat niet over de brug kwam, kon de gedupeerde zich richten tot de technische commissie bodembeweging, een onafhankelijke club van deskundigen die met een advies kwam. Met dat advies in de hand kon de gedupeerde de schade verhalen en - als het bedrijf toch zou weigeren - sterker staan bij de rechter.

Vervelend

,,Ik heb geprobeerd burgers te helpen zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen", zei Jorritsma. Daarin stond ze naar eigen zeggen niet alleen: ,,Ook de vereniging van gedupeerden vond dit een goed kader en de Tweede Kamer ook.”

Dat NAM-eigenaren Shell en ExxonMobil destijds ook tegen omkering van de bewijslast waren, deed er volgens Jorritsma niet toe. ,,Ik vond dat het geen goed idee was, want het loste het probleem niet op.”



Voor haar stond voorop hoe burgers de beste kans hadden om hun schade snel vergoed te krijgen, zei ze tegen de commissie. ,,Het is gebleken dat het niet voldoende was. Dat vind ik vervelend.”

‘Het was echt een andere tijd’

Inmiddels is het wettelijk wél zo geregeld dat het mijnbouwbedrijf zelf moet bewijzen dat schade aan huizen niet door gaswinning is veroorzaakt. Toch ziet Jorritsma daarin geen verbetering: ,,Ik heb niet het idee dat daarmee de problemen van Groningers kleiner zijn geworden.”

Quote Ik vind niet dat ik hier zit om meningen te geven

Dat was meteen ook één van de weinige keren dat Jorritsma in haar verhoor refereerde aan de huidige situatie in Groningen, waar inwoners al heel lang wachten op schadeherstel en versterking van hun huizen. Ze benadrukte zich te willen beperken tot de periode waarin ze minister was. ,,Ik vind niet dat ik hier zit om meningen te geven. Ik heb er moeite mee me aan bespiegelingen te wagen in plaats van feiten.”

Jorritsma maakte de commissie nog wel duidelijk dat de aandacht voor mijnbouwschade door bodemdaling in haar tijd als politiek bestuurder niet zo groot was als nu. ,,De wereld zag er toen wel anders uit. Het was echt een andere tijd.”

