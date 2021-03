Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) gaan nieuwe coalitie verkennen

,,De verkenners zullen met iedereen spreken en dan komen ze met een voorstel welke coalitie samen aan tafel kan gaan zitten", zei Arib in een persconferentie. ,,Er is breed draagvlak voor deze twee verkenners”, volgens Arib. Vaak gaat een verkenner op voorspraak van de grootste partij aan de slag, maar omdat D66 ditmaal ook zoveel zetels gewonnen heeft, leek het partijen goed om ook namens de democraten een verkenner aan te wijzen.

Jorritsma was minister tijdens de kabinetten Paars I en II en fractieleider voor de liberalen in de Eerste Kamer. Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Beiden gelden als vertrouwelingen van de partijtop.

Op welke voorkeurscoalitie ze uitkomen, zal later moeten blijken. Op het eerste oog is er keuze zat, met een recordaantal van 17 partijen in de Tweede Kamer, maar dat is theorie. Ideologisch zijn sommige combinaties totaal ondenkbaar. VVD en D66 hebben zelf bijvoorbeeld de PVV al uitgesloten, net als Forum voor Democratie. Bij de VVD gaat behalve premier Rutte ook Kamerlid Mark Harbers de coalitieonderhandelingen doen, melden bronnen. Harbers was staatssecretaris voor Asiel, trad af en keerde terug in het parlement.

Logisch lijkt wel dat VVD en D66 samen het hart van het volgend kabinet gaan vormen. Rutte wil daar graag CDA bij hebben. ,,We hebben altijd goed samen kunnen werken.” Maar omdat CDA een flinke nederlaag heeft geleden, stelt Wopke Hoekstra zich juist terughoudend op. Hij wijst - net als veel andere partijleiders - naar VVD en D66: die moeten het initiatief nemen. ,,Ons past bescheidenheid, zeker”, zei Hoekstra eerder op de dag. Binnen zijn partij wordt een moeizame formatie verwacht door de nieuwe krachtsverhoudingen. ,,D66 is zo groot dat ze echt een ander verhaal willen dan de rechtse partijen”, zegt een ingewijde.

D66-leider Sigrid Kaag gaf aan nog niet te willen speculeren over mogelijke coalitiepartners. Wel liet ze zich ontvallen: ,,Als je kijkt naar het economisch herstel en dat zie ik door de lens van de klimaatcrisis en ook naar de versterking van de groene economie, dan hebben de VVD en het CDA daar natuurlijk ook weinig plannen voor. VVD is de grootste, maar wij hebben een hele mooie winst geboekt en wij moeten natuurlijk staan voor het vertrouwen dat de kiezer ons heeft gegeven.”

Forum-leider Thierry Baudet (zijn partij stijgt van 2 naar 8 zetels) wil inzetten op een ‘kenniskabinet’. ,,Dat je met wisselende meerderheden beleid gaat maken. Optie twee is een kabinet over rechts: SGP, PVV, CDA, VVD, FVD en JA21, dan heb je meer dan tachtig zetels.” VVD en CDA sluiten Forum en de PVV echter uit, dus die optie lijkt onhaalbaar.

Sylvana Simons liet weten blij verrast te zijn dat haar partij een plek in de Kamer zal krijgen: ,,Ik hoop dat iedereen zich realiseert hoeveel dit betekent. Niet alleen voor mij of onze partij, maar vooral voor de mensen die wij mogen vertegenwoordigen.” Lilian Marijnissen (SP) laat op haar beurt weten dat ze niet verwacht aan de formatietafel te zitten: ,,Dat ligt niet voor de hand, gezien de uitslag. Met deze uitslag kun je niet bepaald zeggen dat de kiezer de SP het kabinet in heeft gestemd. We zijn altijd bereid het gesprek aan te gaan, maar met zo'n uitslag past wel echt bescheidenheid.” GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt: ,,Het initiatief ligt bij de winnende partijen, echt.”

Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen ligt het initiatief voor de formatie nu bij D66 en de VVD. Op de vraag of ze in zou gaan op een uitnodiging voor de formatietafel antwoordt ze: ,,Ik wil het maximale voor onze kiezers. Wij hebben laten zien dat dat kan vanuit de oppositie, in de wetenschap dat we ook verantwoordelijkheid kunnen nemen.” Wel wil de PvdA vasthouden aan een ‘andere linkse partij’ als ze eventueel toch tot een coalitie toetreedt. ,,Dat is niet veranderd.”

