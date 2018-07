'JSF goedkoper door grote bestelling VS'

Vissen met Jan Mansveld openhartig over politiek, het Fy­ra-rap­port en haar leven nadien

14 juli Dit is de tweede aflevering van de interviewserie Vissen met Jan, waarin politiek verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus praat over leven en politiek. Bijna drie jaar zweeg PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld over haar aftreden na de parlementaire enquête over de Fyra. Vandaag doorbreekt zij de stilte en spreekt vrijuit.