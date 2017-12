Juist Rotterdam was Wilders' eigen project

In april, in zijn werkkamer, legde Geert Wilders een lange lijst gemeenten voor zich neer op zijn bureau. In zestig gemeenten, vertelde hij verslaggevers van deze krant met trots, zou de PVV een gooi gaan doen naar het lokale pluche. Ja, erkende de controlfreak, daarmee gaf hij de touwtjes uit handen. ,,Maar dit is waar de tweede partij van Nederland aan toe is.’’ Eén ding, zei hij nog wel: Rotterdam zou he-le-maal zijn project worden. Alle andere werving en selectie van aankomende raadsleden besteedde hij uit aan PVV’ers in de Provinciale Staten. Zo niet Rotterdam. ,,Daar houd ik zelf de regie.’’ En uitgerekend daar loopt de PVV-leider tegen een keiharde blamage aan nu hij zijn lijsttrekker Géza Hegedüs terugtrekt . Van hem werd vandaag bekend dat Hegedüs er extreemrechtse ideeën op na houdt.

Isolement

Zelfs veel van de PVV-Tweede Kamerleden wisten tot gisteren niet wie Wilders had verkozen tot gezicht voor de Rotterdamse verkiezingen. En dat terwijl juist die stad qua prestige belangrijk is. Wilders noemde de Maasstad steevast als eerste in zijn wens om de PVV uit te breiden naar de gemeentepolitiek.

Screening

Niet dat de PVV-leider hier niet bovenop zal komen. Hij wist dat hij op incidenten kon rekenen. In de provincie moest hij al eens toezien hoe lokale partijvertegenwoordigers er een potje van maakten. Een PVV'er in Noord-Holland zat dronken achter het stuur, een Limburgse partijgenoot noemde een PvdA'er een 'stuk uitgekotst halalvlees'. Anderen vertrokken vanwege bonje over de partijkoers, zoals in Noord-Brabant, Friesland, Gelderland en Drenthe. Maar, zei hij sinds april steeds weer: ,, Je kunt niet groeien zonder fouten te maken. We willen een bredere partij hebben. Ik laat angst voor incidenten groei niet in de weg staan.’’