Julio Poch wil hogere schadevergoeding van minister Grapperhaus voor advocaatkosten

Poch zat in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten in Argentinië ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.



Het bedrag is voor een deel gebaseerd op de jaren dat de oud-piloot onterecht heeft vastgezeten, het andere deel betreft een vergoeding voor zijn advocaatkosten. ,,Niet alleen mijn kantoor heeft hem bijgestaan, ook een advocaat in Argentinië en een in Spanje waar Poch destijds werd aangehouden.’’



Knoops rekent voor dat van het totaalbedrag hooguit 135.000 euro overblijft om de advocaten van te betalen. ,,Het zou moreel niet juist zijn als mijn cliënt de dagvergoeding voor elke onterechte dag in de cel zou moeten aanwenden om dat te doen.’’



Knoops zei verrast te zijn dat het bedrag van de tegemoetkoming maandag bekend werd gemaakt. ,,We hadden eigenlijk verwacht dat het vertrouwelijk zou blijven tot na een gesprek dat Poch nog met de minister zal hebben.’’