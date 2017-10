Justitie maakt beslissingen in euthanasiezaken zelf openbaar

Het beeld in de maatschappij moet veranderen dat justitie nooit handhavend optreedt bij euthanasiezaken waarin artsen onzorgvuldig zouden hebben gehandeld. ,,Dit beeld is wellicht begrijpelijk, maar niet terecht”, stelde het OM vanmiddag in de Tweede Kamer in een hoorzitting over euthanasie.



Daar bevestigde procureur-generaal Rinus Otte namens de top dat het Openbaar Ministerie de laatste jaren minder zichtbaar is geweest. ,,Maar we zullen ons meer en zichtbaarder focussen op de rechtsbescherming van mensen met een wens tot euthanasie.”



Voorzitter Jacob Kohnstamm van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, die bepalen of een arts zorgvuldig heeft gehandeld tijdens de euthanasie, stelde tijdens de hoorzitting dat het zeer belangrijk is dat medici snel duidelijkheid krijgen over hun lot als hun zaak bij het OM als verdacht wordt aangedragen. ,,Dat hangt toch als een zwaard van Damocles boven hen.”