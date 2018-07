Justitie verdenkt ex-partijvoorzitter VVD van oplichting

Henry Keizer zou zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oplichting toen hij jaren terug uitvaartbedrijf De Facultatieve overnam voor veel minder dan de werkelijke waarde.

Keizer wordt officieel verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Er zou voor 20 miljoen euro beslag gelegd zijn bij hem.

Het Openbaar Ministerie bevestigt hierover berichtgeving van Het Financieele Dagblad. In totaal zijn vier woningen en één bedrijfspand doorzocht en er is administratie in beslag genomen, laat een woordvoerster weten. Keizer is niet gearresteerd. Een compagnon van hem is ook verdachte in de affaire.

Beslag

Het Financieele Dagblad meldt dat op 22 mei van dit jaar beslag is gelegd op de Haagse privéwoning van Keizer. Een van diens medebestuurders bij De Facultatieve, Jaap de B., zou de medeverdachte in de zaak zijn. Bij hem is voor ruim 6,4 miljoen euro beslag gelegd via een appartement in Amstelveen en een woning in Naarden.

De website Follow the Money onthulde vorig jaar dat er een flink verschil zat tussen de overnamesom van het uitvaartbedrijf en de werkelijke waarde van De Facultatieve. Keizer hield vol dat er geen kwaad in zat, maar trad toch af als partijvoorzitter van de VVD, die toch al geplaagd wordt door integriteitsaffaires.

Of Keizer zich ook voor een strafrechter zal moeten verantwoorden is nog de vraag. Het zogenoemde Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek en kan ook beslissen een schikking voor te leggen.

