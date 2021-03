‘Kaag-effect’ trekt ook in buitenlandse media aandacht

Niet alleen de verwachte overwinning van de VVD trekt de aandacht, maar ook de flinke zetelwinst van D66 wordt overal benoemd. In Duitsland noemt Bild de uitslag van D66 de ‘grote verrassing’ van deze verkiezing. De krant meldt dat PVV-leider Geert Wilders zijn tweede plek in het parlement nu moet afstaan aan de partij van Kaag.

Ook in de Verenigde Staten blijft de overwinning van de VVD niet onopgemerkt. In de krant The New York Times schrijft de Nederlandse journalist Thomas Erdbrink dat Rutte afstevent op een vierde termijn als premier. Hij legt uit dat het kabinet van Rutte eerder dit jaar viel over de toeslagenaffaire, maar dat die zaak vervolgens geen grote speelde tijdens de campagne.