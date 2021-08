Kaag geeft toe: 'We hebben het niet zien aankomen, we hebben dit verkeerd ingeschat’

Naar schatting duizend Afghanen hebben recht op asiel

Door Nederland zijn 273 tolkenpassen uitgereikt sinds de tijd dat de Nederlandse krijgsmacht actief was in de Afghaanse provincie Uruzgan. In totaal zijn nu al 111 tolken en hun gezinnen in Nederland, zei minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA). ,,Dat zijn ongeveer 500 mensen.” Nog eens 65 defensietolken mogen naar Nederland komen, plus 35 tolken die hebben gewerkt voor de politietrainingsmissie EUPOL.

,,Alles bij elkaar opgeteld zijn het 1000 mensen die hier naartoe komen”, aldus Bijleveld. Ze benadrukte dat niet alle Afghanen die voor Nederland hebben getolkt naar Nederland willen komen. ,,Sommigen wilden naar andere landen, sommige willen Afghanistan niet verlaten.”

Nu de situatie in Afghanistan zo ‘dramatisch’ verslechtert, zal het kabinet wel meer lokaal personeel beschermen dan alleen de tolken. In de Kamer was al langer scherpe kritiek op de strenge selectiecriteria. Veel beveiligers, logistiek personeel en koks die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt kregen geen asielvergunning, maar dat wordt nu anders. ,,De situatie is zo verslechterd dat we nu spreken over een veel bredere groep mensen die in aanmerking moet komen”, zei Kaag. ,,Dat is een verandering van het kabinetsstandpunt, een verbreding. Koks, beveiligers: daar komt nog een verdere toelichting op.”