Kaag schrapt Qatar uit handelsmissie nadat ze zich uitsprak voor boycot WK

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Discussie

Dat de handelsmissie naar Qatar van de baan was, werd voor het eerst duidelijk in het AD -programma Gamen met Politici . Daarin speelde Roel Maalderink met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een FIFA -voetbalspelletje. Gevraagd naar de handelsmissie, zei Sjoerdsma: ,,Die gaat niet door, kan ik je vertellen.” Volgens hem was dat vanwege het standpunt van D66 rond het WK voetbal.

De volgende aflevering van Gamen met Politici is op 4 maart met Peter Kwint. Bekijk hieronder een video over deze nieuwe serie.

Volgens een woordvoerder van Kaag is Qatar nu geschrapt ‘gezien de discussie in de Tweede Kamer en de aangenomen motie’. Daarbij doelt hij op de motie van de SP die stelt dat de koning en premier moeten wegblijven van het WK voetbal in Qatar omdat het land zich schuldig maakt aan uitbuiting van buitenlandse arbeiders die de voetbalstadions in de Golfstaat bouwen. ,,Er wordt op een later moment een nieuwe datum gepland.”