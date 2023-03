Kaag: ‘Voor de monarchie is nog altijd voldoende draagvlak’

Kaag reageerde na afloop van de ministerraad op een oproep van haar voorganger als D66-leider, Alexander Pechtold. Die riep donderdag op om de monarchie in Nederland te beëindigen na het koningschap van Willem-Alexander. Volgens hem neemt het draagvlak voor de monarchie alleen maar verder af, net als in andere landen. Daarom zou de politiek volgens hem nu vast moeten discussiëren over de toekomst van ons staatsbestel. Daar is alle tijd voor, omdat Willem-Alexander volgens hem ‘nog zeker enkele decennia’ op de troon zal blijven zitten.

Maar volgens het kabinet is er helemaal geen noodzaak voor die discussie. Kaag denkt dat de monarchie nog steeds ‘een groot draagvlak’ heeft. ,,En de monarchie wordt zeer gewaardeerd. Zeker ook meer dan de politiek.’’ Kaag wijst daarnaast op de verbindende rol van het koningshuis. ,,In onzekere rijden is verbinding nog belangrijker. Laten we ons daar op richten. Er zijn al genoeg thema's die ons verdelen. Laten we zoeken naar wat ons verbindt.’’

Geen massale bijval voor Pechtold

Ook binnen Pechtolds eigen partij D66 is er geen massale bijval voor afschaffing van de monarchie. Toen de partij in 1966 werd opgericht stond er in haar politiek program nog dat de kiezer zelf de staatsvorm moest kunnen bepalen: republiek of monarchie. In de jaren daarna verschoof dat standpunt. D66 is voor het koningshuis, maar vindt wel dat de koning alleen nog een ceremoniële rol zou moeten vervullen en bijvoorbeeld geen wetten meer moet ondertekenen.

In de Tweede Kamer zijn er van de twintig fracties maar drie die in hun verkiezingsprogramma pleiten voor afschaffing van de monarchie en invoering van een republiek met een president aan het hoofd. Dat zijn SP, GroenLinks en Bij1. Samen hebben zij slechts 18 van de 150 zetels.

Sigrid Kaag verving vandaag als vicepremier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier. Daarbij werd ze geconfronteerd met het feit dat haar D66-voorganger Alexander Pechtold eerder deze week pleitte voor het afschaffen van de monarchie.

