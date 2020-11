Kaag wil ‘rug recht houden’: niet samenwerken met populistisch rechts of vastklinken aan radicaal links

Volgens Kaag moeten partijen ‘de rug recht houden’. ,,Wij buigen niet voor de nationaal-populisten met hun jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. En in tegenstelling tot VVD en CDA werken wij principieel nooit met hen samen”, waarmee zij verwijst naar de samenwerking in bijvoorbeeld Noord-Brabant, waar die twee partijen een college vormen met FvD. ,,Er zijn grenzen aan pragmatisme.”

Banen op het spel

Kaag sprak tijdens haar toespraak haar zorgen uit over de staat waarin Nederland verkeert. Vooral ongelijkheid is daarbij een probleem. ,,We zijn minder één land dan voorheen. Een periode die ons land zo rijk heeft gemaakt heeft sommigen heel veel gebracht, maar anderen weinig tot niets.” De oorzaak is volgens haar gelegen in het ‘haperen van de Nederlandse belofte’: ,,De belofte dat verdienste en hard werk bepalen hoe ver je komt.”