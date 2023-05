Kabinet belooft dat minder kinderen uit huis worden geplaatst

Kinderen die thuis problemen hebben, moeten minder snel uit huis worden gehaald. Dat is een van de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met gemeenten en zorgaanbieders over de toekomst van de jeugdzorg.

Wanneer kinderen hulp nodig hebben, moet meer dan nu worden gezocht naar manieren om het kind zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien, staat in het principeakkoord dat kabinet en gemeenten sloten. Afgesproken is dat vaker wordt gekeken of het hele gezin geholpen kan worden in plaats van alleen het kind. Jeugdzorginstanties moeten daarom beter samenwerken met andere instanties om te kijken of er bijvoorbeeld iets kan worden gedaan aan armoede binnen gezinnen. Eerder al kondigde het kabinet aan het aantal plekken in opvanghuizen te willen afbouwen.

Daarnaast gaat ook het mes in alles wat er nu nog vergoed wordt via jeugdzorg. Maar wat er straks niet meer vergoed wordt, is nog onduidelijk. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer daarover de komende maanden draagvlak te willen zoeken, onder andere door gesprekken aan te gaan met ouders.

Kabinet en gemeenten ruziën al anderhalf jaar over de toekomst van de jeugdzorg. Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg is het aantal kinderen dat een beroep doet op hulp explosief gestegen. In sommige steden krijgt een op de zeven kinderen hulp. De kosten zijn met meer dan de helft gestegen. Vooral kinderen met zware problemen komen soms op een wachtlijst omdat het systeem is vastgelopen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen over de kabinetsplannen rond de jeugdzorg (video):

Therapieën

In april van dit jaar bereikten kabinet en gemeenten al een akkoord over het geld. Het kabinet besloot een opgelegde bezuiniging op de jeugdzorg te verzachten. Die wordt nu grotendeels uitgesteld. In 2024 en 2025 hoeven gemeenten niet 600 miljoen, maar slechts 215 miljoen euro te bezuinigen.

Behalve dat het kabinet het mes wil zetten in allerlei lichtere vormen van hulp, is nu afgesproken met gemeenten dat er ook bespaard kan worden door het mes te zetten in de bureaucratie. Ook zijn afspraken gemaakt over de winst die zorgaanbieders mogen maken. En er komen strengere eisen voor zorgaanbieders. Sinds 2015 zijn er duizenden bedrijfjes bij gekomen die allerlei vormen van jeugdhulp aanbieden, waaronder allerlei nieuwe therapieën. Nu laten veel gemeenten bijna al die aanbieders nog toe om niet aan de aanbestedingsregels te hoeven voldoen. Ouders kunnen dan zelf kiezen waar ze hulp voor hun kinderen vragen en er is amper controle op de eisen waaraan het bedrijf zegt te voldoen. Afgesproken is dat daar een rem op komt.

Veel kinderen die een beroep doen op jeugdzorg kampen met stress, depressies en eenzaamheid. Van Ooijen herhaalt in zijn brief zijn wens dat die problemen niet allemaal door jeugdzorg worden opgelost. Hij vindt dat er in de samenleving breder moet worden gekeken naar hoe we kinderen beter kunnen helpen.

