Kabinet beslist over laatste halte van lockdown: kan ook de 3G-coronapas helemaal weg?

videoSlechts twee maanden na de harde lockdown wil het kabinet liefst alle coronarestricties overboord gooien. Deze vrijdag volgen de eerste extra versoepelingen, een week later zouden dan vrijwel laatste maatregelen - mondkapjesplicht, 1,5 meterwet en coronapas - moeten verdwijnen. Maar het Outbreak Management Team (OMT) is voorzichtiger.

Vandaag vergadert het kabinet nog over de versoepelagenda, vanavond licht minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) de plannen toe. Duidelijk is dat het lockdownslot er verder af kan: vanaf komende vrijdag kunnen horeca en cultuur open tot 01.00 uur ‘s, ook worden isolatieregels soepeler. Na een besmetting geldt de isolatieduur van 5 (in plaats van 7) dagen, mits 24 uur klachtenvrij.

Het thuiswerkadvies vervalt eveneens. Dat alles kan omdat de omikron-infectiepiek voorbij lijkt, stellen ook de experts van het OMT. ‘Het OMT acht de versoepelingen zoals voorgesteld daarom verantwoord’, schrijven de adviseurs in hun brief, gisteren gedeeld met de Tweede Kamer.

Dus haalt het kabinet de voet verder van de rem: na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een week later, op 25 februari, de laatste halte voor het einde van de lockdown. Dan wil het kabinet liefst af van vrijwel alle laatste restricties: de 3G-coronapas (gevaccineerd, genezen of getest), de mondkapplicht en de 1,5 meter afstand. Bij het nachtleven of drukke evenementen zou nog met een testplicht gewerkt kunnen worden, het zogenoemde 1G.

Maar dit is geen gelopen race. Een ingewijde noemt het schrappen van het coronatoegangsbewijs ‘een dilemma’ waar het kabinet vandaag een knoop over moet doorhakken: ,,De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.” Het OMT houdt namelijk liever nog vast aan de 3G-coronapas. Sterker: een boosterprik is nodig ‘in deze fase’, vindt de adviesgroep van Jaap van Dissel.

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. ,,In de praktijk levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.”

De versoepelagenda van het kabinet

- Horeca en cultuur kunnen open tot 01.00 uur vanaf komende vrijdag



- 1,5 meterplicht, mondkapjesplicht en vaste zitplek worden geschrapt op locaties tot 500 bezoekers



- Op plekken met meer dan 500 gasten, zoals voetbalstadions, blijft een vaste zitplaats nog wel verplicht



- Het thuiswerkadvies vervalt, al stelt het OMT voor dit ‘gefaseerd’ te doen



- Besmette personen hoeven vanaf vrijdag nog maar 5 (in plaats van 7 dagen) in isolatie. Ze mogen eruit als ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn



- De 3G-coronapas (gevaccineerd, getest of genezen) blijft zeker tot 25 februari verplicht



- Het nachtleven, festivals en evenementen kunnen vanaf 25 februari open met 1G, iedereen testen dus



- Diezelfde dag kan wel de 1,5 meterregel verdwijnen, net als de vroegere sluitingstijden en de mondkapjesplicht. Dan zou dus ook de coronapas overboord kunnen

