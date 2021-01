Kabinet bijeen over coronamaatregelen: avondklok en nóg strengere regels voor visite

Tijdens een persconferentie om 13.00 uur zullen de plannen verder worden ontvouwd. De Tweede Kamer moet vanmiddag overigens, tijdens een debat vanmiddag, overigens nog wel instemmen met de voorstellen.



Eerder leek er geen meerderheid te zijn voor de avondklok, maar PvdA, GroenLinks en SP zouden er wel oren naar hebben om het aantal besmettingen van de Britse variant te drukken.



Opvallend is wel dat OMT-lid Diederik Gommers gisteravond juist liet weten dat hij niet overtuigd is van het nut van de invoering van een avondklok. ,,Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken’’, zei Gommers.



Het grote doel is om op 9 februari de scholen te kunnen heropenen.