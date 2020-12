Kabinet blijft bij blokkade euthanasiecommissie

Het gaat om een sleutelrol in een van de vijf regionale commissies die euthanasiegevallen beoordelen. Als artsen ‘onzorgvuldig handelen’ kan een zaak doorgespeeld worden naar het OM. De Bontridder was al door naar de laatste ronde van de sollicitatieprocedure, alleen het kabinet moest nog een fiat geven voor het voorzitterschap van de commissie.

Maar ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaan ervoor liggen . Details wilde Grapperhaus vanmiddag in de Tweede Kamer ‘om privacyredenen’ niet geven. ,,De wet is helder. Het gaat om een optelsom van iemand specifieke deskundigheid, geschiktheid en of aan abstracte criteria voldaan kan worden. Daar kijken we heel zorgvuldig naar, in dit geval met twee ministeries.”

Pil van Drion

Kamerleden van coalitiepartijen D66 en VVD zijn niet blij met de blokkade. Ze vermoeden dat haar progressieve houding ten opzichte van een vrijwillig levenseinde een rol speelde bij het veto. De Bontridder was verbonden aan De Einder, stichting die mensen met een doodswens begeleidt en pleitte voor legalisering van de pil van Drion. ,,Het is frustrerend dat er niet meer transparantie is”, zei VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. ,,Speelde bij uw veto mee dat de kandidaat pleitte voor legalisering van de pil van Drion? Kan de toetsingscommissie nog in beroep gaan?” D66-Kamerlid Pia Dijkstra: ,,Het gaat er toch om of iemand een goede jurist is? Dit is zeer onbevredigend.”