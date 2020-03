Kabinet, bonden en bedrijven eens over contouren steunpakket

Hoe het pakket er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Te denken valt aan liquiditeitssteun voor bedrijven en inkomensondersteuning voor zzp’ers. Later deze week wordt daar meer over bekendgemaakt, aldus minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).



,,Het belangrijkste is dat mensen hun baan en inkomen behouden, en dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor ondernemers en zzp’ers”, zegt Koolmees. ,,We hebben goed geluisterd naar de vakbeweging en naar de werkgevers. Die signalen nemen we mee.”



Wat De Boer betreft moeten de maatregelen ervoor zorgen dat geen enkel bedrijf door de coronacrisis failliet gaat, en dat er geen banen verloren gaan. ,,Zo absoluut kan ik het niet garanderen”, zegt Koolmees. Maar hij benadrukt dat het kabinet in deze ‘uitzonderlijke omstandigheden’ bereid is tot verregaande maatregelen.