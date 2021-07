Kabinet broedt op feestpauze na Janssen-prik: ‘Niet meteen dansen met Janssen’

Momenteel vergadert het kabinet over de coronaregels. Het hanteren van een ‘wachttijd’ na de Janssen-prik ligt als optie op tafel, bevestigen ingewijden. ,,Dus niet meer meteen dansen met Janssen”, zegt een bron. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verdedigde het protocol vrijdag nog. Er is inderdaad een besmettingsrisico, maar dat is acceptabel, vond hij toen. Daarna steeg het aantal dagelijkse infecties verder.

Lockdown

In het eerste openingsweekeinde ging het al flink mis in een discotheek in Enschede, waar tot dusver 180 van de 600 bezoekers positief testten. Ook wordt alvast de procedure in gang gezet om de anderhalve meterregel te schrappen zodra dat kan in augustus.