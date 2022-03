Kabinet deelt geen extra informatie Sywert-deal, ondanks roep uit Kamer: ‘Eerst meer onderzoek’

SP verliest terrein in grote steden en Groningse ‘rode bolwerk’

De SP heeft terrein verloren in de meeste grote steden en in het van oudsher ‘rode bolwerk’ in de provincie Groningen. Met bijna alle stemmen geteld, verliest de SP in totaal waarschijnlijk 104 zetels van de 272 die het in 2018 haalde. Pijnlijk is vooral het verlies in Oss, waar partijleider Lilian Marijnissen vandaan komt.

17 maart