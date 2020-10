Kabinet denkt nog niet aan totale lockdown: nog veel ‘huiswerk’ voor nieuwe maatregelen

De maatregelen zullen zich zoveel mogelijk moeten toespitsen op thuissituatie, het werk en in de horeca, omdat daar de grootste zorgen zitten. Er wordt koortsachtig gekeken naar een pakket van maatregelen en aanscherpingen om de contacten en reisbewegingen weer te beperken. Volgens betrokkenen is er nog niks besloten en moet er nog veel ‘huiswerk‘ worden gedaan.

Minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden vrijdag al aangekondigd strengere regels niet te schuwen ‘als dat nodig is om ander gedrag af te dwingen’. Zondag werd hierover in het Catshuis door betrokken ministers en de belangrijkste adviseurs lang vergaderd.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hekelde gisteren tegenover deze site nog de ‘halfzachte maatregelen’. Hij vindt dat het kabinet ‘strakker en strenger in de wedstrijd moet zitten’ om de uitbraak in te dammen. ,,Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets.”