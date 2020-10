Kabinet doet alsnog wat het hoopte niet te hoeven doen: streng zijn

Premier Mark Rutte steekt de hand in eigen boezem. Het is aan hem om mensen aan te sporen zich aan de regels te houden, zegt hij op zijn tweeëntwintigste live uitgezonden persconferentie over de coronaepidemie. ,,Dat is de afgelopen weken onvoldoende gelukt.’’



We zouden het virus er met elkaar onder krijgen, was maanden de boodschap. Maar alle woorden van hoop ten spijt, trok de top van het kabinet zondag in het Catshuis de conclusie: de tweede golf spoelt nu écht over ons heen. Met het sterk stijgende aantal besmettingen per dag (gisteren bijna 7400) moesten de ministers erkennen: onze strategie tot nu toe heeft niet gewerkt.



‘Een gedeeltelijk lockdown’, noemt Rutte wat hij nu afkondigt. Voor vier weken en mogelijk langer. Daarmee is de samenleving deels terug bij af. Cafés en restaurants dicht en sporten aan banden gelegd, net als afgelopen voorjaar. Toen duurde die situatie tweeënhalve maand.