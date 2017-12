Kabinet: Extra voorzichtig met sleepwet

Ollongren schrijft dat zij en minister Ank Bijleveld (CDA, Defensie) zogenaamde wegingsnotities zullen opstellen. Aan de hand daarvan kan de toezichthouder van diensten op de ‘internationale samenwerking’ betere ‘toetsing uitvoeren’.



Ook haalt Ollongren de evaluatie van de wet naar voren: die zal over twee jaar worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. ,,Als uit de evaluatie blijkt dat er extra waarborgen in de wet moeten worden opgenomen, dan zal het kabinet daarvoor voorstellen indienen,’’ schrijft Ollongren. ,,De commissie zal bestaan uit deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en techniek. Zij krijgen toegang tot alle gegevens, ook staatsgeheimen, en hun rapport zal openbaar zijn.’’



De maatregelen van de minister zijn overduidelijk bedoeld om criticasters tegemoet te komen. Zo komt er in maart een raadgevend referendum over, na ijverige handtekeningenacties van privacywaakhonden.



Volgens hen gaat Nederland met de wet de bekritiseerde Amerikaanse geheime dienst NSA achterna.



Met de Wiv (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten) mogen onze inlichtingendiensten straks op grotere schaal datastromen via de kabel onderzoeken, zoals telefonie, internet, e-mail en sociale media. De AIVD mocht al gericht een verdachte hacken, maar de diensten kunnen vanaf nu ook specifieke gebieden, bijvoorbeeld een wijk, enige tijd monitoren als een verdachte daar is. Of de familie van een verdachte, net als een bepaalde wifi-hotspot of een provider van mobiele telefonie in een gebied. Dat aftappen moet wel een noodzakelijk doel dienen en binnen proporties zijn.