Kabinet gaat weigerachtige gemeenten dwingen tot opvang asielzoekers

Volgens Van der Burg luidt de ene optie dat er in Nederland in totaal een x-aantal opvangplekken nodig is, die worden eerlijk verdeeld over de twaalf provincies en die gaan aan de slag met de verspreiding over de gemeenten in hun provincie. De tweede mogelijkheid is dat de provincies het bespreken met de gemeenten. Als die er niet uitkomen, grijpt het kabinet in ,,Dan legt de staatssecretaris, ik dus, het aantal opvangplekken vast.” In beide gevallen, stelt de bewindsman, is er sprake van dwang.