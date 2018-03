Kabinet: Geldstroom uit 'onvrij' land in kaart brengen

En eerder was er ophef rond de financiering van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart. Voor de bouw kwam een gift van 1,3 miljoen euro uit Koeweit. Dit streng islamitische emiraat zou hiervoor geen zeggenschap in de moskee terugkrijgen, maar in 2013 werd ineens een topambtenaar van het Koeweitse ministerie van Religieuze Zaken de voorzitter van het bestuur van de Blauwe Moskee.

Donaties

De ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaan verkennen wat er mogelijk is om meer transparantie te krijgen en beïnvloeding tegen te gaan.



Eén van de mogelijkheden waaraan het kabinet denkt is om deze organisaties te verplichten inzicht te geven in ontvangen donaties. Dit hoeft in beginsel alleen te gelden voor grotere donaties waarmee invloed kan worden gekocht.



Minister Dekker spreekt de komende periode met experts en betrokkenen om de opties nader uit te werken. ,,Met een doeltreffende en praktisch toepasbare regeling kunnen we de herkomst van het geld snel in kaart brengen’’, aldus de minister.



Het streven is rond de zomer van 2018 met een conceptwetsvoorstel te komen. Daarbij moet wel opgemerkt: al sinds 2016 wordt er gestreefd naar maatregelen. Ook het toenmalige kabinet zette er op in, maar dit kwam nooit van de grond.