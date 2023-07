Kabinet gevallen over asieldeal. Rutte weet nog niet of hij doorgaat als VVD-leider

Een hoogoplopend conflict over asiel is Ruttes vierde kabinet te machtig gebleken: de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen. Nadat VVD-premier Mark Rutte woensdag zelf de discussie verder op de spits dreef, was het onderlinge vertrouwen totaal weggeslagen.

Uiteindelijk was het de ChristenUnie die vanavond ook het laatste compromis afwees, waarna het kabinet als geheel ten val kwam. Het vertrouwen dat de partijen er nog met zijn vieren uit konden komen, ‘was gewoon weg’, zeggen betrokkenen. De Kiesraad verwacht dat nieuwe verkiezingen in november gehouden worden.

,,Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn’’, zei premier Mark Rutte vrijdagavond na afloop van een zoveelste crisisoverleg en daarna een ingelaste ministerraad.

Draagvlak

,,Migratie is een groot en belangrijker onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit onderwerp niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we in de ministerraad gezamenlijk geconcludeerd dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen.’’

De eerste taak van het vanaf nu demissionaire kabinet is verkiezingen uitschrijven en ‘alles doen wat nodig is in het landsbelang, zei Rutte. ,,Dit valt ons allemaal zwaar ook mij persoonlijk. Allemaal hebben we het uiterste gedaan om eruit te komen.’’ Hij beloofde dat het kabinet de komende maanden door zal gaan met 'alles doen wat nodig is’. Hij sprak zijn dank en waardering uit aan alle collega's in het kabinet. Volgens hem is ondanks de val de samenwerking altijd goed geweest. ,,Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken.’’

Volgens Rutte is er niet één partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. ,,We hebben gezamenlijk besloten dat samenwerking niet meer mogelijk was. Een kabinetsval is nooit goed. Maar soms is het onmogelijk in een coalitieland als Nederland om tot overeenstemming te komen. Dat gebeurt niet zo vaak. De laatste keer was in 2012 toen het kwam doordat het onderling niet lukte om een antwoord te vinden op belangrijke onderwerpen.’’

De komende weken gaat Rutte ‘de boel laten bezinken’ en beslist hij komende zomer of hij door wil als lijsttrekker van de VVD bij de volgende verkiezingen. ,,Op dit moment zou ik zeggen dat ik de energie heb om door te gaan. Maar ik moet er nog over nadenken en uiteraard vindt mijn partij daar ook nog wat van.’’

Oververhit

De asieldiscussie binnen het kabinet raakte oververhit, toen Rutte woensdag hoogstpersoonlijk de gesprekken onder hoogspanning zette. Hij eiste namens zijn partij strengere regels rond de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen die hier een verblijfsvergunning hebben.

Vanavond lag daar een voorstel over op de onderhandelingstafel, waar VVD, CDA en ook D66 wel oren naar hadden, maar wat de ChristenUnie ‘niet kon dragen’. Het plan was om in de toekomst een tijdelijke stop op gezinshereniging in te lassen, op momenten dat aanmeldcentrum Ter Apel overbelast zou zijn. Hier zou een wetsvoorstel voor worden geschreven, maar ChristenUnie wilde dat pad niet op.

Volledig scherm Premier Mark Rutte op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP ,,Inhoudelijk was er dus een probleem, maar bovenal was het onderlinge vertrouwen gewoon compleet weggeslagen”, aldus een betrokkene.

Rutte overvroeg volgens D66 en ChristenUnie eerst maandag en later op woensdag waar het ging om het beperken van gezinsherenigingen van oorlogsvluchtelingen. ChristenUnie trok een ‘rode lijn’, maar Rutte dreigde zijn zin door te drukken, door er in de ministerraad hoofdelijk over te stemmen. Dan had ChristenUnie alleen nog de keuze om in te stemmen of op te stappen.

Niet alleen ChristenUnie, maar ook D66 en CDA waren verbaasd over die VVD-manoeuvre. CDA-fractieleider Pieter Heerma (CDA) spreekt van ‘onverantwoord hard, roekeloos’ gedrag van Rutte in de onderhandelingen. ,,Dat heeft de oplossingen niet dichterbij gebracht.” Volgens Rutte had zijn toon woensdagavond ‘vriendelijker kunnen zijn'. ,,Maar dat was niet de reden van de val van het kabinet.’’

Voor de VVD was een ‘maximaal resultaat’ op het terugdringen van het aantal asielaanvragen tegelijk broodnodig. Zowel Rutte zelf als fractieleider Sophie Hermans heeft de VVD-achterban de afgelopen maanden meermaals resultaat beloofd, niet alleen met migratiedeals in Afrika, maar ook met nieuwe maatregelen voor Nederland.

Crisissfeer

Andere partijen vragen zich wel af waarom de VVD uitgerekend nu de crisissfeer forceerde. Vorig jaar sliepen asielzoekers buiten in het gras bij Ter Apel, maar dit jaar valt de asielinstroom mogelijk wat lager uit dan de 70.000 personen waar eerder rekening mee was gehouden. De echte hitte lijkt van het asieldossier af.

Voor Rutte is het de derde keer (van zijn vier kabinetten) dat zijn ploeg de rit niet uitzit. Zijn eerste kabinet viel na anderhalf jaar toen gedoogpartner PVV de steun introk uit onvrede over extra bezuinigen. Het derde kabinet trad vlak voor de verkiezingen af om de toeslagenaffaire. Rutte IV heeft het zo’n anderhalf jaar volgehouden. Nu het kabinet gevallen is komen ook grootse plannen mogelijk knarsend tot stilstand. Hieronder zijn in ieder geval de doelen voor stikstofreductie, net als een groot deel van het klimaatfonds.

