Kabinet gooit roer om: meer noodlijdende ondernemers in de non-foodsector krijgen acute steun

Het is voor de Nederlandse rijksoverheid een ongebruikelijk rappe koerswijziging: een dag na de openstelling wordt de regeling verruimd. Meer bedrijven die economisch worden getroffen door het coronavirus kunnen nu gebruik maken van de steun.



Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zeggen dit te doen vanwege ,,uitzonderlijke en ruige tijden.’’ De klappen bij in het midden- en kleinbedrijf zijn hard door de coronacrisis. ,,Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat.’’



Afgelopen week waren meermalen ondernemers in de media die hun deuren niet sloten, maar vertelden zo goed als geen klant meer over de vloer te krijgen. Het bleek niet uit te leggen dat zij geen tegemoetkoming zouden krijgen uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).



De bewindslieden van Economische Zaken: ,,Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling.”